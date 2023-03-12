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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لقاءات دورية مع المزارعين.. أمانة فلاحين حماة الوطن تناقش خطتها للمرحلة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت الأمانة المركزية للفلاحين بحزب حماة الوطن، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد على العمل الميداني وبحث المشكلات التي تواجهم وعقد لقاءات دورية معهم في كافة ربوع الوطن، وذلك في ضوء اهتمام حزب حماة الوطن بتعزيز حقوق الفلاحين.

في البداية رحب النائب  اللواء طارق نصير باعضاء الامانة المركزية للفلاحين التي تحمل في عضويتها قامات وخبرات مشهود لها بالكفاءة والمهنية بالعمل في هذا القطاع.

وقال" نصير"، إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية في مصر ومن هنا كان اهتمام حزب حماة الوطن بإنشاء امانه مركزية للفلاحين وأمانات فرعية بالمحافظات والمراكز للعمل جنبا الي جنب مع الفلاحين لتنمية القطاع الزراعي بمختلف المحافظات.

فيما أعرب الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، إن هناك توجيهات بضروة تفعيل امانة الفلاحين بالمحافظات للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاحين والمساهمه في حلها.

 

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وأوضح العمدة بهاء عطا سليم أمين الامانه المركزية للفلاحين، أن برنامج وخطة الامانة خلال الفترة القادمة سوف تعتمد على عدة محاور منها عقد لقاءات دورية َمع الفلاحين وشركات التنمية الزراعية وجذب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في القطاع الزراعي من أجل توفير حصيلة دولاريه تشجيع التعاونيات الزراعية لتوفير الأسمدة والبذور بأسعار مناسبة.

 وجاء هذا الاجتماع في إطار سياسة الحزب و توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي والدكتور أحمد العطيفي امين التنظيم بالحزب وبحضور العمدة بهاء عطا سليم.


حضر الاجتماع أيضا، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الأسبق والنائب محمد حلمي عضو مجلس النواب السابق والأستاذ يحي السيد عضو الغرف التجارية والأستاذ محمود عطا فوزي رئيس الإدارة المركزية البساتين بوزارة الزراعة والمهندس محمد عبد الحليم رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة سابقا والدكتور محمود قطب رئيس إحدى شركات الكيماويات والأدوية.

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الفلاحين حزب حماة الوطن القطاع الزراعى وزارة الزراعة البرلمان العربي

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