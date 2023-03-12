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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجندي يتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة ومهند شعبان رابعا

ذهبية كاس العالم
ذهبية كاس العالم للخماسي

توج البطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي نجم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.
جاء تتويج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية عقب احتلاله المركز الاول بمجموع نقاط 1516 ،وجاء المجري كسابا بوهم المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية برصيد 1514 نقطة ، وحل التشيكي مارتن فاليدج في المركز الثالث حاصلا على الميدالية البرونزية برصيد 1511 نقطة ، فيما احتل مهند شعبان لاعب منتخبنا الوطني المركز الرابع برصيد 1505 نقطة.


وجاءت باقي نتائج اللاعبين المصريين كالتالي : معتز وائل في المركز التاسع برصيد 1486 نقطة ،  ومحمد الجندي في المركز الـ 11 برصيد 1473 نقطة ، و أحمد أشرف في المركز الثامن عشر .
حضر منافسات نهائي فردي الرجال و تسليم الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وسكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية.


وكانت سلمى أيمن لاعبة منتخبنا الوطني قد توجت بالمبدالية البرونزية لفردي السيدات  ،  واحتلت ملك إسماعيل المركز الخامس، والذي أقيمت منافساته  صباح اليوم.

تقام البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، البطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا ، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم ، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم ، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم. وتعد البطولة ذات أهمية قصوى حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية ، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف عام 2024 ، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

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وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري الجامعة الأمريكية وزير الشباب محمد الجندى بطولة كأس العالم الخماسي الحديث

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