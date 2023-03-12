ميدو ينفعل بسبب "ضحك" فيريرا أثناء تأخر الزمالك أمام إنبي

انفعل أحمد حسام ميدو، بسبب لقطة "ضحك" جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك، وقت تأخر الزمالك بهدف أمام إنبي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعاقد مع لاعبين لا يصلحون لارتداء قميص الفريق، وحالة اللامبالاة بالجهاز الفني للزمالك تعكس وضع الفريق الحالي لأول مرة في تاريخ الزمالك أعتقد أن تحدث لقطة مثل التي رصدتها الكاميرات لفيريرا وهو يضحك وقت تأخر الزمالك بهدف".

وأضاف: "لم أجد تفسيرا لضحك فيريرا وقت تأخر الزمالك بهدف أمام إنبي، بتضحك على ايه، هل دي رسالة بإنه مش هامه، الورقة اللي ماسكها أسامة نبيه فيها نكتة؟".

واختتم: "هناك حالة عجيبة في الزمالك وأنا مُحب لفيريرا لكن هذا المشهد لا يليق بنادي الزمالك، وأيضا لفيريرا".