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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم يتألق ويحصد المراكز الأولى فى سباق البطولة الأفريقية للدراجات، ويتأهل لأولمبياد 2024

شهد تفوز بالمراكز
شهد تفوز بالمراكز الاولى فى البطولة الافريقية

 

شاركت الطالبة شهد سعيد  الطالبة  بالمدرسة الرياضية بنات بالفيوم في البطولة الأفريقية للدراجات  وحققت مركز أول وثاني، في بطولة إفريقيا للدراجات، والتي أقيمت بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، حيث فازت بالمراكز الأتية على مستوى البطولة، وحصلت على مركز أول سباق ٢٠٠م (سباق 200 متر تراك)، ومركز أول سباق ٥٠٠م (تيم اسبريت)  ، ومركز ثاني سباق Kerein  ، كما تأهلت الطالبة شهد سعيد للمشاركة في أولمبياد  2024

 

وفي تقدمت الدكتورة أماني قرني، بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة شهد سعيد، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالتربية الرياضية، وإدارة المدرسة الرياضية بنات بالفيوم كابتن ايفون مكرم.

 

كما توجهت وكيلة وزارة التعليم بالشكر الى مدربي الطالبة كابتن هشام محمود ،كابتن محمود المصري ، وأ. هالة رمضان، موجه أول التربية الرياضية إدارة غرب الفيوم، وأ. هشام أبوعوف مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

وكيل تعليم الفيوم تشهد فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لإدارة غرب بمسرح المديرية

 

 

 

تعليم الفيوم: تكريم أوائل الطلبة والفائز بمركز أول جمهورية فى سباق الدراجات

 

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