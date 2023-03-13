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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا بينتقم مني..عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: اجبلك مين تعرف تكسبه

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك اليوم أمام نادي أنبي، قائلا:" ربنا ردلي اللي عملته في الأهلي أمبارح،..كنت في حالة كروية ليست لطيفة والكثير من مشجعي النادي الأهلي لم يعجبهم الأمر".

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وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" النهاردة شربت من نفس الكاس وبقيت فرجة لكل الناس"، متابعا:" الزمالك بهدلني وهو فريق اهتم، بلا فاعلية أو رغبة".

ووجه حديثه للاعبي الزمالك:"انت بتلاعب فريق بيحاول مينزلش درجة تانية وخسرت..أجبلك مين تلعب معاه وتكسبه".

واختتم حديثه قائلا:" ربنا بينتقم مني على اللي عملته أمبارح في الأهلي..وخلاص بقى هركز في الأرسنال وأشوف بطولة أوروبا".

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