ربنا بينتقم مني..عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: اجبلك مين تعرف تكسبه

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك اليوم أمام نادي أنبي، قائلا:" ربنا ردلي اللي عملته في الأهلي أمبارح،..كنت في حالة كروية ليست لطيفة والكثير من مشجعي النادي الأهلي لم يعجبهم الأمر".

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" النهاردة شربت من نفس الكاس وبقيت فرجة لكل الناس"، متابعا:" الزمالك بهدلني وهو فريق اهتم، بلا فاعلية أو رغبة".

ووجه حديثه للاعبي الزمالك:"انت بتلاعب فريق بيحاول مينزلش درجة تانية وخسرت..أجبلك مين تلعب معاه وتكسبه".

واختتم حديثه قائلا:" ربنا بينتقم مني على اللي عملته أمبارح في الأهلي..وخلاص بقى هركز في الأرسنال وأشوف بطولة أوروبا".