لم شمل بريندان فريزر مع نجوم هوليوود على سجادة الأوسكار بعد انقطاع سنوات

عبر الممثل بريندان فريزر عن سعادته لإعادة لم شمله مع نجوم هوليوود الليلة، في تصريحات له على السجادة الشامبين لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد وصوله منذ قليل.

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ترشح الممثل بريندان فريزر ضمن قائمة أفضل ممثل للمنافسة على جائزة الأوسكار هذا العام، عن بطولة فيلم The Whale الذي شهد عودته إلى الأضواء مرة أخرى.

وينافس بريندان فريزر على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مع قائمة من النجوم تضم أوستن بتلر الذي يترشح لأول مرة عن فيلم Elvis، إلى جانب كل من كولين فاريل، وبول ميسكال، وبيل نايي.

وانفجر الممثل بريندان فريزر في حالة هستيرية من البكاء عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد صباح اليوم.

وتأثر بريندان فريزر عقب حصوله على الجائزة وسط تشجيع من زملائه عن بطولة فيلم the whale، بعدما تفوق كولين فاريل في نفس الفئة في حفل جولدن جلوب.