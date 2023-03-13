مهاجم جامبيا: سمعت عن اهتمام توتنتهام بي.. وأتمنى أن أكون مثل محمد صلاح

قال أداما بوجانج مهاجم منتخب جامبيا للشباب، إن النادي الأهلي، فخر كبير أن يمثله كلاعب في المستقبل، خاصة وأنه أكبر الأندية الإفريقية.

وأضاف بوجانج، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه سمع من الإعلام عن اهتمام توتنهام الإنجليزي به، بخلاف سعادته أيضًا باهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأشار إلى أنه لم يسمع باهتمام الأهلي عنه بشأن ضمه، سوى اليوم، والدوري المصري دوري كبير وفخر له اللعب فيه ضمن صفوف الأهلي.

واختتم تصريحاته، بالتأكيد على سعادته بتشبيهه بالأسطورة الإيفواري ديديه دروجبا، متمنيًا أن يصبح مثل دروجبا والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.