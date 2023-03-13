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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زلزال قوي يهز تركيا مجددا.. حادث مروع يهز مطروح.. صدمة جديدة للزملكاوية وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين| أبرز ما حدث ليلا

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، زلزال قوي يهز تركيا منا جديد و مصرع وإصابة 25 شخصاً في حادث مروع يهز مطروح وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين.

العربية اتعجنت.. اللقطات الأولى في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ومصرع وإصابة 25 شخصاً

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى براني.

 

Everything Everywhere All at Once الأفضل.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2023

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بحضور نجوم هوليوود في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

 

ميدو ينفعل علي فيريرا بسبب لقطة مسيئة في مباراة انبي

انفعل أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، بسبب لقطة «ضحك» جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم ، وقت تأخر الزمالك بهدف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري، مساء أمس الأحد 

 

صدمة جديدة للزمالكاوية.. الزمالك مهدد بفقدان فرصة المشاركة "إفريقياً "

أكد أمير عزمي نجم فريق الزمالك السابق أن موقف مشاركة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بات صعباً بسبب سوء النتائج بمسابقة الدوري الممتاز. وقال أمير عزمي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن فريق الزمالك مهدد بفقدان فرصة المشاركة "إفريقياً..

زلزال قوي يهز ولاية ملاطية في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية التركية.

فوضى.. تصريحات عاجلة من بايدن بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر‎

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى ومواصلة الجهود لتعزيز التنظيم والرقابة على البنوك الكبرى

بـ 64 قذيفة.. قصف عنيف من القوات الأوكرانية على دونيستك| تفاصيل

أعلنت سلطات مقاطعة دونيستم، أن القوات الأوكرانية أطلقت 64 قذيفة على مواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي مما أسفر عن إصابة مدنية.

 

حدث ليلا زلزال تركيا بادين الأوسكار

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