زلزال قوي يهز تركيا مجددا.. حادث مروع يهز مطروح.. صدمة جديدة للزملكاوية وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين| أبرز ما حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، زلزال قوي يهز تركيا منا جديد و مصرع وإصابة 25 شخصاً في حادث مروع يهز مطروح وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين.

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى براني.

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بحضور نجوم هوليوود في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

انفعل أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، بسبب لقطة «ضحك» جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم ، وقت تأخر الزمالك بهدف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري، مساء أمس الأحد

أكد أمير عزمي نجم فريق الزمالك السابق أن موقف مشاركة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بات صعباً بسبب سوء النتائج بمسابقة الدوري الممتاز. وقال أمير عزمي نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن فريق الزمالك مهدد بفقدان فرصة المشاركة "إفريقياً..

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية التركية.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى ومواصلة الجهود لتعزيز التنظيم والرقابة على البنوك الكبرى

أعلنت سلطات مقاطعة دونيستم، أن القوات الأوكرانية أطلقت 64 قذيفة على مواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي مما أسفر عن إصابة مدنية.