ميدو ينفعل علي فيريرا بسبب لقطة مسيئة في مباراة انبي

انفعل أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، بسبب لقطة «ضحك» جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم ، وقت تأخر الزمالك بهدف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري، مساء أمس الأحد

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الزمالك تعاقد مع لاعبين لا يصلحون لارتداء قميص الفريق، وحالة اللامبالاة بالجهاز الفني للزمالك تعكس وضع الفريق الحالي لأول مرة في تاريخ الزمالك أعتقد أن تحدث لقطة مثل التي رصدتها الكاميرات لفيريرا وهو يضحك وقت تأخر الزمالك بهدف.

وأضاف: «لم أجد تفسير لضحك فيريرا وقت تأخر الزمالك بهدف أمام إنبي، بتضحك على ايه، هل دي رسالة بإنه مش هامه، الورقة اللي ماسكها أسامة نبيه فيها نكتة؟.. بالتأكيد لقطة مسيئة منه».

وأوضح: «هناك حالة عجيبة في الزمالك وأنا مُحب لفيريرا ولكن هذا المشهد لا يليق بنادي الزمالك، وأيضا لفيريرا».