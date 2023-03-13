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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

47 هدفا.. رقم قياسي لـ محمد صلاح نجم ليفربول أمام الستة الكبار بإنجلترا

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب مساء بعد غد الأربعاء ضيفا على نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في اطار منافسات إياب دوري أبطال أوروبا. 

وتلقى فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب خسارة ثقيلة أمام نظيره ريال مدريد على ملعب آنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدفين فى لقاء الذهاب.  

كما خسر موخرا فريق ليفربول أمام مضيفه بورنموث بهدف نظيف، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريقه ليفربول، في مباراتهم التي أقيمت ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ليفربول في الدقيقة 68، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها، مُطلقًا الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى بورنموث.

محمد صلاح نجم ليفربول الحالي نجح في تسجيل الأهداف في شباك الستة أندية الكبار في الدوري الإنجليزي وحقق رقما قياسيا وجاء آخرها احرازه ثنائية في شباك مانشستر يونايتد فى المباراة التي انتهت بسباعية نظيفة لصالح الريدز. 

امحمد صلاح نجم فريق ليفربول الحالي سجل 47 هدفا في 82 مباراة أمام الستة أندية الكبار فى البريميرليج.

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وجاءت أهداف محمد صلاح نجم ليفربول الحالي أمام الستة أندية الكبار فى البريميرليج على النحو التالي :


سجل محمد صلاح فى شباك أرسنال 8 أهداف في 14 مباراة
أحرز محمد صلاح فى شباك تشيلسي 7 أهداف في 20 مباراة
وشارك محمد صلاح ضد ليفربول في مباراة واحدة ضد فريقه الحالي ولم يسجل
سجل محمد صلاح فى شباك مانشستر سيتي 10 أهداف في 18 مباراة
أحرز محمد صلاح فى شباك مانشستر يونايتد 12 هدفا في 12 مباراة
سجل محمد صلاح فى شباك توتنهام 10 أهداف في 17 مباراة

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محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام بورنموث 

حقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا سلبيًا في مسيرته، بعد إهدار ركلة الجزاء ضد بورنموث.

وأصبحت ركلة جزاء بورنموث، الركلة الأولى التي يسددها محمد صلاح خارج الشباك والـ 3 خشبات (القائمان والعارضة)، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتصدى الحراس من قبل لركلتي جزاء لـ محمد صلاح كانا بين القائمين، فيما أحرز بقية الركلات الجزائية، وكانت ركلة الجزاء ضد بورنموث، الاستثناء في سجل “مو” الدقيق في تنفيذ ركلات الجزاء.
 

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