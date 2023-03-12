بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

كشفت مصادر مطلعة عن 4 قرارات حاسمة منتظر الإعلان عنها من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد الخسارة بخماسية أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي .

وخسر النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أمام نظيره صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما عصر أمس السبت فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجعلت خسارة الأهلي أمام صن داونز يتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي.

وبنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.

4 قرارات بعد خماسية الأهلي وصن داونز

وأفادت المصادر، أنه لا يوجد نية على الإطلاق داخل النادي الأهلي لإقالة السويسري مارسيل كولر، كما تردد خلال الساعات الماضية بعد خماسية صن داونز في بريتوريا.

وأشارت المصادر ، إلي أن إدارة النادي الأهلي استقرت على أنه سيتم توقيع عقوبات مالية ضد لاعبي الأهلي نظرا للأداء السئ أمام صن داونز، التى نجم عنه الخسارة الثقيلة بخماسية.

وشددت المصادر على أن إدارة النادي الأهلي ستقوم أيضا بتوقيع عقوبات على الجهاز الفني المارد الأحمر بقيادة السويسرى مارسيل كولر بعد خسارة صن داونز.

خروج الأهلي من إفريقيا مصلحة

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير عن هزيمة الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسئل شوبير عبر برنامجه مع شوبير عبر راديو أون سبورت من أحد متابعيه عن صعوبة فرص الأهلي وخروجه من البطولة، حيث قال: “قد يكون خروج الأهلي مصلحة له، لكن المهم أن الأهلي يتعلم من أخطائه ويفكر في الدوري ويبص تحت رجليه”.

وتابع شوبير: “الأهلي يجب أن يركز على بطولة الدوري ونهائي كأس مصر أمام بيراميدز، لأن جماهير الأهلي متتعودتش تخسر 3 بطولات مرة واحدة”.

وأضاف شوبير: :أحسن حاجة عملها الأهلي انه اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية".

ويتواصل تواجد الأهلي في جنوب إفريقيا لمدة يومين ثم يتوجه بعد ذلك للكاميرون لخوض لقاء القطن في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة المقبل.