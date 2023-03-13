ميقاتي يبحث مع البطريرك الماروني التطورات الراهنة بلبنان والزيارة المرتقبة للفاتيكان

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، التطورات الراهنة في البلاد، والزيارة التي سيقوم بها ميقاتي إلى الفاتيكان خلال الأيام المقبلة للقاء قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم /الاثنين/ بالصرح البطريركي في "بكركي" بمحافظة جبل لبنان، بحضور المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

واطلع ميقاتي، خلال اللقاء، على الاتصالات التي يقوم بها البطريرك الماروني من أجل الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

وأكد ميقاتي - عقب اللقاء - أن هناك توافقا في الرأي مع البطريرك الماروني على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت من أجل انتظام العمل العام في البلد وعمل المؤسسات الدستورية، وللبدء بالدخول في الحل.

وأضاف ميقاتي، أنه شرح للبطريرك موضوع اجتماعات مجلس الوزراء، وضرورة العمل على متابعة إدارة المرفق العام، مشيرا إلى أن "البطريرك كان متفهما جدا لهذه المواضيع".

وأوضح ميقاتي، أن الدستور عندما تحدث عن تصريف الأعمال بصلاحيات محددة، كان على أساس أن تصريف الأعمال لوقت قصير، ولكن كلما طال وقت الشغور الرئاسي توسعت الحاجة لتوسيع نطاق الصلاحيات من أجل متابعة أمور الدولة كما ينبغي".