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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاسبة المسؤولين.. كلمة مرتقب لـ بايدن بعد انهيار بنك سيليكون

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلقاء خطاب اليوم الاثنين، حيث سيتعهد فيه بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي وإفلاسه.

وكان بايدن قال أمس الأحد، إنه ملتزم بمحاسبة المسؤولين عن فشل مصر في "سيليكون فالي"، و"سيجنتشر" للمساءلة.

وأكد بايدن في بيان: "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى، ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وأضاف بايدن، أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وكبير مستشاريه الاقتصاديين لايل برينارد، يعملان بتوجيه منه مع المنظمين الماليين لضمان وصول الأسر والشركات المتضررة من فشل مصرفي "سيليكون فالي"، و"سيغنتشر" إلى ودائعهم، ووعد بخضوع المسؤولين في المصرفين للمساءلة.

وأطلع مسؤولو وزارة الخزانة مجموعة مشتركة من أعضاء مجلسي الكونجرس، على الوضع، ويعتزم بايدن الإدلاء بتصريحات في وقت لاحق، الاثنين، حول الحفاظ على "نظام مصرفي مرن".

من جانبه، ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باللوم على إدارة بايدن بعد الانهيار الأخير لبنك وادي السيليكون (SVB) المؤسسة المالية الأولى للشركات الناشئة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social" "مع ما يحدث لاقتصادنا، ومع المقترحات المقدمة بشأن أكبر وأغلى زيادة للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، سيصبح جو بايدن هربرت هوفر في العصر الحديث".

وأضاف "سوف نعاني من كساد أكبر وأقوى مما كان عليه في عام 1929. كدليل على ذلك، فإن البنوك بدأت بالفعل في الانهيار".

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بنك سيليكون

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