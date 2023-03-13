اقتصاد الإمارات|غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تبحث العلاقات التجارية مع كوبا

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها جمهورية كوبا ودول منطقة الكاريبي بصفة عامة.

و بحسب وكالة انباء الإمارات “وام” جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، سعادة نوربرتو إسكالونا كاريلو سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، بحضور سعادة كل من سلطان مليح عضو مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وايلينمارتينيزساردوى السكرتير الثالث بسفارة كوبا، ومحمد زاهر المدحاني مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالغرفة.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارة الفجيرة وجمهورية كوبا في ضوء تطلع الجانبين لفتح قنوات للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يملكها الطرفان، في مجال الاستثمار الصناعي والسياحي، والغذائي، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمعي الأعمال في الفجيرة وكوبا.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي، استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات المتاحة لرجال الأعمال من كوبا الراغبين في تأسيس شراكات استثمارية مع نظرائهم في الفجيرة، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة.

واستعرض سعادة سلطان الهنداسي خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم القطاع الخاص في الإمارة وخلق بيئة ملائمة للراغبين في دخول سوق العمل والاستثمار فيه، مبيناً أن الفجيرة تتميز بموقعها الجغرافي المميز خارج مضيق هرمز وانفتاحها على بحر عمان والمحيط الهندي ما أهلها لتكون مركزاً حيوياً لتزيد السفن التجارية العابرة ما بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات اللوجستية لها.

وقال إن إمارة الفجيرة تزخر بصناعات رائدة في مجالات صناعات البناء قائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة فيها ومنها الخامات التعدينية التي تختزنها سلاسل الجبال المحيطة بها، مشيراً إلى أن من أهم منتجاتها الصوف الصخري الذي يستخدم كعازل للحرارة والصوت في المباني، كما أشار إلى أن الفجيرة تحتل المركز الثاني عالمياً في مجال تخزين النفط ويصدر عبر مينائها نحو 70 % من إنتاج النفط بالدولة.

من جانبه أكد سعادة السفير نوربرتو إسكالونا، اهتمام كوبا بتعزيز أطر العلاقات المشتركة مع إمارة الفجيرة، وإتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الفجيرة وكوبا، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة علاقات تجارية واستثمارية بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأشار إلى رغبة غرفة تجارة وصناعة كوبا للتعاون مع غرفة الفجيرة وتبادل المعلومات وتوقيع مذكرة تفاهم تمكن من فتح آفاق من التعاون المثمر بين الجانبين.