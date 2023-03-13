أبريل.. الغلق الكامل لبحيرة ناصر لإنجاح فترة منع الصيد والراحة البيولوجية

قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من منتصف إبريل القادم ولمدة شهر على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهات المسئولين عن تأمين المسطح المائى وتوافر كافة الإمكانيات والضوابط والإجراءات اللازمة لإنجاح فترة منع الصيد والراحة البيولوجية.

وبما يحافظ على المخزون السمكى و العائد الاقتصادي المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة ، وأيضاً العوائد المعيشية المرجوة لحوالي 22 ألف صياد.

تنمية بحيرة ناصر

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل و تنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية .

جاء ذلك إجتماع اللجنة العليا ألـ ( 17 ) ، بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ،بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العامة ، والعميد علاء رماح مقرر اللجنة والمشرف على تنمية البحيرات والثروة السمكية بجنوب الصعيد ، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية ، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين .

وأثناء الإجتماع إستعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد زيادة فى كمية الأسماك الطازجة للعام الحالى للصيد فى الفترة من أول يوليو 2022 ،وحتى تاريخه بنسبة 30 % ،و بكمية قدرها 7 آلاف طن بعد وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن ، بالإضافة إلى أكثر من 127 ألف صفيحة من الأسماك المملحة ، في حين كان في العام السمكى الذى سبقه 18 ألف طن.

بينما زادت نسبة المضبوطات من الأسماك بنسبة 70 % وبواقع 20،6 طن ، كما أسفرت جهود شرطة مسطحات السد العالى بالإشتراك مع إدارة بحيرة السد العالى فى نفس الفترة عن ضبط معدات وأدوات الصيــــــد مخالفــــــة لقانون الصيـــد 146 لسنة 2021 ولائحتــــــه التنفيذيـــــة منها 27 مركب ، و35 ماتور ، و6 سيارات ، و38 متهم ، بجانب 5055 متر غزل ، و1075 رجوابى ، علاوة على 9 ماكينات وكسارات ثلج وإسطونات بوتوجاز.

وعقب استماعه لعرض شامل عن الجهود المبذولة ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أكد أشرف عطية على أهمية أن تكون هناك رؤية علمية ومستقبلية لإدارة بحيرة ناصر ليتحقق معها القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية وخاصة المنتج السمكى بالوزن والحجم المناسب ، والجودة العالية لطرحه بالأسعار المناسبة للمواطنين ، بجانب التكاتف والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان إحكام السيطرة ، وعدم وجود أي خلل في منظومة تأمين المسطح المائى للبحيرة خلال الفترة التي ستسبق فترة الغلق حيث سيتم تقييم ودراسة الوضع ، كما سيتم محاسبة المقصريين.

وقف الصيد

وطالب من المشايخ ورؤساء جمعيات الصيد بنشر التوعية بين جموع الصيادين بعدم اللجوء للصيد الجائر وتجريف وإستنزاف الثروة السمكية لأنه هذا يضر بالعوائد الاقتصادية لهم وللوطن ، وسيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة و إحالة أي مخالفين للنيابة العامة.

ومن جانبه أشار اللواء الحسين فرحات إلى أنه بناء على مطالب جمعيات الصيد سيتم تخصيص 4 أحواض عائمة إلى موانئ مؤقتة دون أى مقابل ، على أن تقوم الجمعيات بتوفير مقر إدارى بكل ميناء ، وسكن للموظفين والعاملين على نفقة الجمعيات ، كما أنه جارى العمل على تجهيز المعدات البحرية والسيارات مع إعداد الخطة اللازمة لتنفيذ فترة منع الصيد لعام 2023 ، فيما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة فى حالة تواجد مراكب الصيد فى غير المكان المخصص لها.

وأوضح الحسن فرحات أنه لن يتم تجديد الترخيص لأى مركب إلا فى حالة وجود إنتاج فعلى لها ويكون مطابقاً لما هو مسجل بالإنتاج الوارد داخل الموانئ والمسجل بكشوف البحر ، علاوة على ضرورة إلتزام جميع مراكب المواعين بالإشتراطات الخاصة بمواعين نقل الأسماك ، ولن يسمح بالتهريب حيث سيتم يتم ضبط المراكب ومواعين وسيارات نقل الأسماك في حالة عدم حصولها على تصاريح سروح.

فيما قدم الحاج دهب على جلال رئيس جمعية أبناء أسوان ونيابة عن مشايخ الصيادين التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز العربى كأفضل محافظ غى العالم العربى ، مؤكداً على وقوف جميع جمعيات الصيد وجموع الصياديين مع القرارات الجريئة التي تم إتخاذها حيث سيتم التنبية والتوعية بضرورة الإلتزام بقواعد الصيد المنظمة ببحيرة ناصر.