تسبب في كوارث.. هجوم إلكتروني "ضخم" يستهدف الاتحاد الأفريقي

ذكرت صحيفة “ريبورتر” الإثيوبية أن أنظمة الاتحاد الأفريقي “انهارت” في أعقاب هجوم إلكتروني “ضخم”.

ووفقًا لمذكرة كتبها مونيك نسانزاباجانوا، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بدأ “الهجوم الإلكتروني الهائل” في 3 مارس وتبعه إغلاق طارئ.

وقالت المذكرة: “لقد أدى الهجوم الإلكتروني الهائل إلى اختراق عدد من أصول تكنولوجيا المعلومات في مركز البيانات الخاص بنا، مما جعل الخدمات والتطبيقات غير قابلة للوصول. كما أدى الهجوم أيضًا إلى اختراق عدد من أجهزة المستخدم، سواء أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما استلزم إيقاف تشغيل شبكة الاتحاد بالكامل من أجل منع المزيد من الضرر للأنظمة والأجهزة الصحية”.

وذكرت المذكرة أيضًا أن نظام التعافي من الكوارث قد يستعيد بعض البيانات المفقودة.

وأضافت أنه يجب تنظيف جميع الأجهزة المتأثرة قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإنترنت مرة أخرى.

ووفقًا للعديد من موظفي الاتحاد الأفريقي الذين استشهدت بهم وسائل الإعلام، فإن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل والإنترنت لم تكن متاحة للاستخدام لمدة أسبوع تقريبًا.

وعلى الرغم من حقيقة أنهم لم يذكروا سبب الحادث، أشار البعض إلى عناصر أجنبية.