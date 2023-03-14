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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمية مستدامة.. معلومات هامة عن القمر الصناعي المصري حورس 2 .. فيديو

قمر صناعي
قمر صناعي

كشف الدكتور خالد يوسف،  وكيل كلية علوم الفضاء ببني سويف، تفاصيل اطلاق القمر الصناعي المصري " حورس 2 ".

 

برلمانية : إطلاق القمر حورس يعزز من العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين

لتنمية أفريقيا.. وكالة الفضاء المصرية تكشف تفاصيل إطلاق حورس 2| فيديو

وقال  خالد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"   مصر تلحق بالتقدم الكبير في تكنولوجيا الفضاء ". 

 

وأضاف خالد يوسف:" القمر الصناعي له الكثير من الأهداف والأغراض، والقمر الصناعي حورس 2 يستهدف تحقيق التنمية المستدامة ".

 

وتابع خالد يوسف:"  الأمم  المتحدة حددت عدة أهداف لتحقيق التنمية المستدامة ومنها ملف المياه والزراعة “، مضيفا:”  قمر حورس2 نوع من أنواع  أقمار الاستشعار عن بعد ".

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