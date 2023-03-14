تنمية مستدامة.. معلومات هامة عن القمر الصناعي المصري حورس 2 .. فيديو

كشف الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الفضاء ببني سويف، تفاصيل اطلاق القمر الصناعي المصري " حورس 2 ".

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مصر تلحق بالتقدم الكبير في تكنولوجيا الفضاء ".

وأضاف خالد يوسف:" القمر الصناعي له الكثير من الأهداف والأغراض، والقمر الصناعي حورس 2 يستهدف تحقيق التنمية المستدامة ".

وتابع خالد يوسف:" الأمم المتحدة حددت عدة أهداف لتحقيق التنمية المستدامة ومنها ملف المياه والزراعة “، مضيفا:” قمر حورس2 نوع من أنواع أقمار الاستشعار عن بعد ".