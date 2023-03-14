بشرى للمصريين.. طرح لحوم من تشاد بالأسواق بسعر 150 جنيها للكيلو.. تفاصيل

أكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، “سنعمل على توسيع مصادرنا مع الدول الشقيقة لتوفير احتياجانتنا من اللحوم، وسيكون هناك مزارع بدولة تشاد، وسيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة”.

وقال هيثم عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن وجود لحوم مصرية في الأسواق الأفريقية لم يكن جديدا، مؤكدا أن ذلك تم منذ فترة السبعينيات.

وتابع نائب رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، “نحن دولة ليست منتجة للحوم والأعلاف، وكان لا بد من تدخل الحكومة، لتحقيق توافق بين العرض والطلب”، مؤكدا أنه لو تم إنشاء مزارع لزراعة الأعلاف سيساهم في انتهاء الأزمة.

الارتفاعات غير مبررة في اللحوم

وأشار هيثم عبد الباسط إلى أن السعر سيكون من 150 لـ 160، وهو أقل من سعر السوق الحالي، وسينخفض الضغط على اللحوم البلدية، مؤكدا أن طرح تلك اللحوم سيحد من الارتفاعات غير المبررة في اللحوم.