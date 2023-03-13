احذروا جواسيس الموساد.. رسالة غامضة من الحكومة الإيرانية للشعب

وجهت إيران لمواطنيها، اليوم الاثنين، رسالة غامضة تحذرهم من جواسيس إسرائيليين تابعين لجهاز الموساد "المخابرات الإسرائيلية"، قائلة: "احذروا جواسيس الموساد"، وفقا لموقع أرم نيوز.

وقالت وزارة الإعلام الإيرانية، في رسالة نصية جاء فيها: "إذا أتى إليك شخص بقبعة وقناع وقفازات ويضع مكياجا، يطلب شراء شريحة SIM دون توثيق، أو إيجارا قصير الأجل للسكن، اشتبه في أنه عميل للموساد، وأبلغ 113 فورا".

وعلى جانب آخر، قالت الاستخبارات الإيرانية، إن الهجوم الذي استهدف مصنعا عسكريا بمنطقة أصفهان وسط إيران في يناير الماضي، تم التخطيط له من قبل رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع.

وقالت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن "وزارة الاستخبارات كشفت عن هذه المعلومات الجديدة خلال معرض اقامته بمناسبة أسبوع وزارة الاستخبارات".

وأضافت أن "المعرض تضمن عرض مخططات لدول معادية للنظام الإيراني والأعمال التي قامت بها وزارة الاستخبارات في تحييد أهداف العدو".

وتم عرض الفيلم الوثائقي بعنوان "عملية كبيرة" في أحد أكشاك هذا المعرض.

وأوضح الفيلم أن "العملية التي استهدفت مركزا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان بثلاث طائرات مسيرة في 28 من يناير الماضي، خطط لها رئيس الموساد دافيد برنياع".