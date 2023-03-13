راحة نفسية .. نهال عنبر تنشر فيديو من الحرم المكي

نشرت الفنانة نهال عنبر مقطع فيديو لها خلال زيارتها للحرم المكي من خلال حسابها الشخصي انستجرام .

وعلقت قائلة :" هنا أحلى أيام الواحد بيقضيها وهو بيقضي مناسك العمرة، والكعبة من أجمل الحاجات بحب أقعد قدامها أقرأ قرآن وأصلي، والكعبة قدامكم واللي عاوز يدعي يدعي ليها وأنا سعيدة بالمناسك والمدينة ومكة".

وأضافت ": الواحد بيحس براحة نفسية وهو قريب من ربنا وبيته والبيت الحرام، وقلت أشاركم معايا وما حبتش أطلع لايف لأن ده مكان له طقوسه وقدسيته".

وتابعت: "قلت أسجل في وسط ما أنا أصلي علشان اللي عاوز يدعي الكعبة قدامكم يا رب يتقبل دعواتكم جميعًا ورمضان يدخل علينا بالفرح والسعادة وكل حاجة حلوة وكل سنة وأنتم طيبين".