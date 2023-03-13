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رياضة

رئيس اتحاد القوة: التتويج بلقب بطولة كأس العالم والتفوق على روسيا إنجاز تاريخي

صدى البلد

أعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عن سعادته بفوز مصر بأول لقب لكأس العالم متفوقة على روسيا - بطل اللعبة - وإيطاليا خلال منافسات البطولة التي اقيمت بالغردقة خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري.

وأضاف بركات خلال تصريحاته : نجحنا في استضافة أول بطولة لـ كأس العالم للقوة البدنية في مصر ومعها التتويج بأول لقب للفراعنه في اللعبة ، روسيا التي حلت في المرتبة الثانية هي بطل العالم طوال 17 سنة وأيضا إيطاليا من أقوي الدول في أوروبا ونجحنا في الفوز على الهند والمجر في المنافسات .

وأكمل : للمرة الأولي في تاريخ اللعبة مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة في مراحل سنية مختلفة بداية من 13 عامًا وحتى 75 عامًا وهو إنجاز أشاد به رئيس الاتحاد الدولي للعبة مايك سويني ويوضح أن اللعبة انتشرت في مصر بشكل كبير .

وأوضح : منذ تواجدي ومشاركات الاتحاد المصري في البطولات العالمية تزايدت، ولم تشهد منافسات كأس العالم مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين مثلما حدث في كأس العالم بالغردقة حيث وصل عدد المشاركين لـ 500 لاعب ولاعب في مختلف المراحل السنية .

وأردف : مصر قادرة على مواصلة المسيرة وتصدر اللالقاب العالمية، اليوم اصبح لدينا أكثر من 23 لاعبًا ولاعبة حققوا أرقام عالمية ويضعنا في تحدي حيث  اننا كنا نشارك بـ 6 أو 7 لاعبين فقط في البطولات العالمية وصلنا الان لعدد كبير للغاية يصعب علينا تحمل تكاليف سفره في المستقبل .

وأشار اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة إلى تحقيق لاعبي المنتخب 7 أرقام قياسية جديدة في منافسات بطولة كأس العالم.

وأكمل : التتويج بلقب بطولة كأس العالم أحتسب بـ عدد الميداليات التي حققها منتخب مصر خلال المرحلة السنية من 24 وحتي 40 عامًا ووصلت إلى 43 ميدالية .

وأختتم بركات تصريحاته : سعداء بما وصل إلية لاعبي المنتخب الوطني رغم الظروف التي يمر بها البعض على المستوي المادي الا انهم اثبتوا انهم احفاد الفراعنه بتحقيق انجازات كبيرة بأقل الامكانيات على كافة مستويات التغذية والتدريبات والمكملات .

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