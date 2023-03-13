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رئيس تحرير الأهرام المسائي: أراهن على وعي الصحفيين في الانتخابات

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، إنه دائما ما يراهن على وعي الجماعة الصحفية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "كلام في السياسة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": "يوم الجمعة سيكون يوم عيد كما تعودنا عليه دائما في نقابة الصحفيين، وستكون الانتخابات بيوم جميل، والجماعة الصحفية تقدم صورة رائعة ومشرفة، ودائما ما أراهن على وعي الجماعة الصحفية وإدراكها، وفي هذه المرحلة نمر بتحديات كبيرة سواء على المهنة أو النقابة أو الخدمات التي تؤديها النقابة للصحفيين، باعتبارها نقابة تؤدي خدمة للعضو فبالتأكيد هناك مطالب كثيرة في الفترة الحالية".

وتابع: "لا بد أن نبني على ما تم ولا ننكر دور أحد، فهناك جهود كبيرة بذلت في ضوء وجود النقيب ضياء رشوان، كما نحتاج إلى نقيب تتوافر فيه صفات أراها موجودة في خالد ميري بإمكانيات مهنية ومهارات صحفية، وبما حققه بتاريخ طويل وصولا بتوليه مسؤولية رئاسة تحرير الأخبار، وما شهدته من قفزة مهمة في المحتوى والتطوير الذي شهد به الجميع".

واستطرد: "أيضا السمات الشخصية التي يتمتع بها ميري فلديه سمات يحتاجها منصب النقيب منها الهدوء في التعامل مع القضايا، وطرح حلول لها، ومواجهتها حتى فيما يخص القدرة على التفاوض والحصول على مكاسب مهنية وخدمية".

نقابة الصحفيين خالد ميري سياسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

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