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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توتا ضيف شرف فيلم الروبي مع كريم عبد العزيز

توتا
توتا

انضم الفنان محمد عبدالرحمن “ توتا” للمشاركة فى  فيلم " الروبي " بطولة النجم كريم عبدالعزيز ، ويشارك محمد عبدالرحمن كضيف شرف ضمن أحداث العمل .

فيلم الروبي  


العمل من بطولة  كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.


ويجسد كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، شخصية انفلونسر شهير وتجسد نور اللبنانية زوجته وطبيبة أمراض نساء، بينما يظهر كريم محمود عبدالعزيز بدور صاحب مركز تجميل، أما تارا عماد فتجسد شخصية زوجة كريم محمود عبدالعزيز وانفلونسر شهيرة.


من ناحية اخري يواصل النجم محمد عبدالرحمن تصوير مسلسل "كشف مستعجل"، والذي ‏يشاركه ‏‏في بطولته النجم مصطفى خاطر.


وكشف الفنان محمد عبدالرحمن في تصريحات صحفية قائلا :" العمل مليئ بالكوميديا الراقيه، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات.

موضحا أن صناع العمل بداية من المؤلف إيهاب ‏‏‏بليبل والمخرج شادي الرملي، والمنتج كريم أبو ذكري، لديهم رؤية مغايرة في ‏‏‏الكوميديا، تبتعد عن الإسفاف والإعتماد على الإفيهات، وقال: "ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مره على الجريمة في إطار كوميدي"، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية".‏

الروبى فيلم الروبي كريم عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

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