ميدو: شيكابالا يستحق تمثالا.. وقادر على الاستمرار موسمين مع الزمالك

طالب أحمد حسام ميدو، مسؤولي نادي الزمالك، بإصدار بيان رسمي لتوضيح حالة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا أحد الرموز في نادي الزمالك، وأحلم بإنشاء متحف للزمالك وشيكابالا يستحق تمثال داخل هذا المتحف" .



وأضاف: "شيكابالا غاضب للغاية من التناول الإعلامي الخاطئ لإصابته عبر قناة نادي الزمالك" .



واختتم: "لابد من نشر الزمالك لبيان رسمي لتوضيح حالة شيكابالا بشكل رسمي من جانب النادي، وشيكابالا رمز وقادر على التواجد والاستمرار مع الفريق لمدة عامين".