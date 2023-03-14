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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: شيكابالا يستحق تمثالا.. وقادر على الاستمرار موسمين مع الزمالك

صدى البلد

طالب أحمد حسام ميدو، مسؤولي نادي الزمالك، بإصدار بيان رسمي لتوضيح حالة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم.
و
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا أحد الرموز في نادي الزمالك، وأحلم بإنشاء متحف للزمالك وشيكابالا يستحق تمثال داخل هذا المتحف" .


وأضاف: "شيكابالا غاضب للغاية من التناول الإعلامي الخاطئ لإصابته عبر قناة نادي الزمالك" .


واختتم: "لابد من نشر الزمالك لبيان رسمي لتوضيح حالة شيكابالا بشكل رسمي من جانب النادي، وشيكابالا رمز وقادر على التواجد والاستمرار مع الفريق لمدة عامين".

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