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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء تبحث سبل التعاون مع نظيرتها النيجيرية بمشاركة القومية لسلامة الغذاء

صدى البلد

عقدت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور، تامر عصام، رئيس الهيئة، اجتماعا افتراضيا مع الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء بنيجيريا، برئاسة السيد موزيسولا كريستيانا أديي، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء في نيجيريا، بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، وحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، وقيادات الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء النيجيرية.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المستحضرات الطبية، ودعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري، وكذلك عمل مذكرة تفاهم بين الطرفين للتعاون في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتعاون مع الدول الأفريقية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، كذلك المساهمة في زيادة نفاذية المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية.

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