بالصور.. حميد الشاعري يحيي حفلا ناجحا بقصر عابدين

أحيا الكابو حميد الشاعري مساء أمس الاثنين، حفلا غنائيا استثنائيا بقصر عابدين، واستمر الحفل في أجواء مبهجة وبحضور عدد كبير من وسط عناصر إبهار متعددة، تجمع بين التاريخ المصري والتراث الحضاري المعماري، المتمثل في قصر عابدين العتيق.

حميد الشاعري

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدد أبرز أغانيه، ومنها "روح السمارة، الفستان الأسود، جلجلي، وين أيامك وين، حبيبة يا حبيبة"، كما قدم ميدلي مميز لأبرز أغانيه، وتفاعل الحضور مع المزيكا والغناء، واستعادوا الذكريات مع أغاني الشاعري.

شملت عناصر الإبهار في الحفل الإضاءة المميزة التي أضاءت قصر عابدين، والفرقة الموسيقية التي اجتمعت بحميد الشاعري في حالة من البهجة، لتضفي أجواء مميزة على عناصر الابهار في الحفلة، وخلال الحفل التقط الحضور عددا من الصور التذكارية مع حميد الشاعري.

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