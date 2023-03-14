سوناك: نحن قلقون من سلوك الصين تمثل أكبر تهديد لمصالحنا الاقتصادية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الصين تشكل 'تحديًا منهجيًا' للنظام العالمي في مقابلة حصرية مع شبكة إن بي سي.

واضاف رئيس الوزراء البريطاني إن 'السلوك الذي رأيناه في الصين في الآونة الأخيرة مثير للقلق' أثناء حديثه مع ليستر هولت في رحلته إلى الولايات المتحدة.

في وقت سابق اليوم ، أعلن رئيس الوزراء عن صفقة بقيمة 201 مليون جنيه إسترليني مع الولايات المتحدة وأستراليا للغواصات النووية.

وقال إن الصين 'تتصرف بطريقة أكثر استبدادية في الداخل' وهي 'أكثر حزما في الخارج' وأضاف أنها 'تمثل أكبر تهديد للدولة لمصالحنا الاقتصادية'.

وأضاف: إنه تحدٍ منهجي للنظام العالمي.

وردت الصين على أنباء الصفقة ووصفتها بأنها 'عمل صارخ لانتشار الأسلحة النووية' يقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

كما علق سوناك على انهيار بنك وادي السيليكون، قائلاً إنه مهم لعدد كبير من شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة.

قال: 'لقد كنت أعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وزير ماليتنا ، والمستشار وبنك إنجلترا ، والجهات التنظيمية لدينا لإيجاد حل مناسب. سنعلن عن ذلك قريبًا جدًا.

وأضاف سوناك 'عادت بريطانيا'.

وردا على سؤال حول كيفية رد بريطانيا إذا حاولت الصين الاستيلاء على تايوان من خلال القوة العسكرية ، رفض سوناك الرد مباشرة.