غدا.. تربية الوادى الجديد تعقد مؤتمر شباب الباحثين عن الاقتصاد الأخضر

أعلنت كلية التربية بجامعة الوادى الجديد عن تنظيم المؤتمر الخامس عشر لشباب الباحثين تحت عنوان "دور التعليم فى تنمية الاقتصاد الأخضر"، بكلية التربية، وذلك غدا، الأربعاء، بمسرح كلية التربية، وتحت رعاية الدكتور ماهر زنقور، عميد الكلية، والدكتور أسامة زين العابدين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر.

وتم توجيه دعوات حضور لممثلى لبعض الوزارات ذات الصلة بموضوع المؤتمر، كالتربية والتعليم ووزارة الرى، وذلك فى محاولة لربط البحوث بالواقع، وأن يسهم البحث العلمى فى خدمة المجتمع والبيئة.

وقال الدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس على تضمين الاقتصاد الأخضر فى مقررات التعليم العام، وإعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل فى ضوء الاقتصاد الأخضر، وإعداد برامج تدريب فى الجامعات لإكساب الطلاب مهارات فى تطبيق متطلبات على الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات لتحويل الروضات والمدارس والجامعات إلى التعليم الأخضر، وتأهيل الطلاب والخريجين للتعامل مع الاستثمارات الخضراء، وإعداد نظم متخصصة للجامعة تستهدف الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وتطوير التشريعات والأنظمة والمؤسسات اللازمة للتحول إلى البناء الأخضر.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة زين العابدين، رئيس المؤتمر، أن أهداف المؤتمر تتمثل فى تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث فى مجال التعليم الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل فى: الاقتصاد الأخضر.. أهمية عظيمة لمواجهة التحديات الخضراء، وتعزيز شراكات جديدة بين مؤسسات التعليم العالى ومؤسسات المجتمع المحلى والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمنة المستدامة، وتقديم مقترحات لتطوير التعليم الجامعى فى ضوء متطلبات الاقتصاد الأخضر، واستعراض أبرز التجارب الدولية والإقليمية الرائدة فى مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستفادة منه فى التعليم الجامعى.

فيما قال الدكتور محمد على قاسم، مقرر المؤتمر، إن مؤتمر شباب الباحثين الذى تحرص كلية التربية على عقده سنويا فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على كل جديد فى مجال العلوم التربوية، وكذلك صقل المهارات البحثية ومهارات تنظيم المؤتمرات لدى شباب الباحثين.

وأضاف أن المؤتمر سيطرح فى نسخته الخامسة عشر مبادرات تتعلق بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة التى تم تنفيذها سواء داخل الكلية أو بمحافظة الوادى الجديد.