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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

صدى البلد

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية اليوم الأحد  12 مارس ؛ وظهر طريق صلاح سالم بكل تقاطعاته  باللون الأخضر في الاتجاهين  وطريق العروبة وكوبري الفنجري ونقق الطيران وعلى الرغم من  أن اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع إلا أن حالة المرور يسيرة.

 

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مع بعض الكثافات، بالإضافة إلى أن  كوبري 6 اكتوبر وفي اتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم في اتجاه مدينة نصر يتسم بالسيولة المرورية لكن اسفل كوبري 6 اكتوبر يتسم بالسيولة المرورية مع وجود بعض الكثافات المتوسطة والعالية .

 

ويشهد ميدان عبد المنعم رياض سيولة مرورية؛ بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو للمتجهين لأكتوبر والدائري المتقاطع مع المحور به بعض الكثافات المرورية ويمكن إتخاذ بعض الطرق البديلة .

 

ويشهد امتداد رمسيس والعباسية وغمرة ومحطة مصر ووسط البلد والطريق الدائري بعض  الكثافات مرورية متوسطة.

 

كما يشهد طريق ماسبيرو والكورنيش في الاتجاهين سيولة مرورية وأمام وزارة الخارجية وأيضا مع وجود بعض الكثافات المتوسطة وصولا إلى مطلع كوبري 15 مايو فيتسم الطريق بالسيولة المرورية وهناك بعض أعمال التطوير والتوسعة أعلى منطقة العجوزة وتستمر السيولة المرورية حتى منطقة الدائري وميدان لبنان .

 

ويجب الالتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة أو الكثافات لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000

كثافات مرورية الحالة المرورية المحاور ماسبيرو محور 26 يوليو

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