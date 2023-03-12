طرق بسيطة لعلاج الأنيميا

قالت الدكتورة سمر محمود مدرس الصحة العامة بكليه طب حلوان واستشاري التغذية العلاجية؛ إن من أهم اعراض الانيميا هي قلة المجهود وعدم نضارة البشرة وصعوبة التذكر أو التركيز بالنسبة للطلبة وعدم القدرة على القيام بنشاط.

أضافت سمر محمود خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي الفضائية في برنامج 8 الصبح؛ أن نقص العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم هي التي تؤدي للانيميا وقد يصاب بالانيميا بعض الذين لديهم بدانة وذلك يرجع لتناولهم أطعمة مليئة بالسعرات الحرارية وفقيرة في العناصر الغذائية.

أوضحت استشاري التغذية العلاجية أن من أهم أسباب علاج الانيميا هو المداومة على تناول الحديد والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لمدة لا تقل عن ستة اشهر حتى مع ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم لكي يتكون مخزون كاف في الكبد والطحال يساعد الجسم على التعويض في حال حدوث أي مشكلة صحيه او عدم تناول أغذية غنية بالحديد.

وتابعت أن عنصر الحديد يتوفر في الخضروات الورقية الغامقة او الداكنة لكن يحتاج إلى فيتامين سي لكي يسهل امتصاصه في الجسم عن طريق عصر ليمون على الخضروات الورقية أو السلطة أو تناول الفلفل الألوان والبرتقال أيضا بعتبر ضمن المصادر الهامة لفيتامين سي والذي يساعد على امتصاص الحديد في الجسم.