استشاري حساسية: شهر رمضان يرفع المناعة والروح المعنوية |تفاصيل

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة؛ إن شهر رمضان هو شهر المناعة وذلك لأن كل التناول الأطعمة في رمضان والروحانيات الخاصة بالشهر و الصيام يساعد على قوة جهاز المناعة وذلك عكس ما يعتقد البعض بأن المناعة مرتبطة بزيادة تناول الأطعمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن الطقوس الدينية والاجتماعية في شهر رمضان تساعد في رفع جهاز المناعة ورفع الحالة المعنوية عند الإنسان.

واوضحت أن هناك بعض الاكلات والمشروبات مؤثرة بشكل كبير في الصحة العامه مثل عرق سوس فهو يعتبر مضاد للالتهابات وجيد لحساسية الصدر ومذيب للبلغم وهو يعتبر ضمن مصادر الكورتيزون الطبيعية لكنه محظور على مرضى الكلى وارتفاع ضغط الدم؛ مضيفا ان الخروب مضاد للاكسدة ومضاد للهيستامين ويعمل على زيادة رفع المناعة.

وتابع من ضمن الأكلات الهامة والتي يمكن استبدالها بالمخللات هو طبق السلطة لانه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الانسان وخاصة في أيام الصيام؛ مشيراً لأهمية البلح أو التمر كطعام ومصدر طبيعي للسكر سواء في الفطار او السحور والكمية الأفضل للشخص الطبيعي من ثلاث تمرات لست تمرات في الفطار وفي السحور.