قرار عاجل من الإمارات بشأن فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ بأن نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية اعلنت تخفيض جميع مخالفات التدابير الاحترازية لفيروس ‎كوفيد19 التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد بنسبة 50% ولمدة شهرين.

وفي سياق آخر؛ أعلنت الصين استئناف إصدار مختلف أنواع التأشيرات للأجانب ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم أن سلطات التأشيرات في الخارج ستستأنف إصدار مختلف أنواع التأشيرات للأجانب ابتداء من يوم غد الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضح البيان انه تم اتخاذ القرار بغية تسهيل السفر عبر الحدود بشكل أكبر.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات صارمة اتخذتها الصين لاحتواء فيروس كورونا استمرت ثلاث سنوات.