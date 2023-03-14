الوزراء يوافق على زيادة منحة المساعدة الفنية من البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.



وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تحسين عدد من الممارسات، من بينها ما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، وكذا دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، بغرض دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، ويأتي التمويل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر.