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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز للمرأة تناول عقاقير تأخير الحيض لصيام رمضان كاملا.. مجدي عاشور يرد

صدى البلد

ورد سؤال تقول صاحبته هل يجوز أخْذِ المرأة أدويةً لتوقف حيضها لتصوم شهر رمضان كاملًا ؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن الحيض والنفاس من موانعِ الصيام؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها في صيام الحائض : «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أن العبرة في وجوب الصيام تكون بطُهْر المرأة ونقائها من الحيض أو النفاس ، سواء كان طبيعيًّا أو بسبب أخذ أدوية تمنع من نزول الدم .
 

وتابع: أن الأفضل هو وقوفُ المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى لما قَدَّره عليها من الحيض ، وإفطارها أيام الصيام في أثناء نزول الدم ، ويجوز لها أخْذُ هذه الأدوية ما لم يثبت ضرر من ذلك عليها ، وينبغي أن يكون ذلك بعد مراجعة الأطباء المتخصصين .

هل صيام النصف الثاني من شعبان حرام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل الصيام بالعشر الأواخر من شعبان حرام؟”، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

واستشهدت بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.

ولفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.

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