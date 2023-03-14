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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التحالف الوطني: مبادرة كتف في كتف بالتعاون مع مؤسسة أبوالعينين تعمل طوال العام

صدى البلد

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ إن التحالف الوطني للعمل التنموي منذ بداية عمله في عام2022 بإنحياز للمواطن المصري بناء على تعليمات الرئيس السيسي.

 

 أضاف طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية على فضائية دي ام سي في برنامج 8 الصبح؛ أن التحالف الوطني قدم جميع الخدمات للمواطنين سواء في صورة خدمات علاجية او غذائية او تقديم المشروعات بحوالي 14 مليار جنيه.

 

وأوضح أن الاسر الأكثر احتياجا استفادت من البرامج الخدمية التي يقدمها التحالف بشكل مختلف عما سبق بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها الاسرة بشكل غير متشابه مع الاسر الأخرى بمعنى انه تم تقديم 149 الف مشروع ل 149 الف أسرة بالاضافة الى تقديم مبادرة أزرع لصغار الفلاحين ودعمهم بالاسمدة والمبيدات والتقاوي وتقديم 150 الف فدان لاكثر من 150 الف فلاح. 

 

وتابع أنه تم تقديم الخدمات العلاجيه لاكثر من 5 مليون مواطن؛ مشيرا الى ان التحالف الوطني ومبادرة كتف الكتف تعمل طوال العام وليس شهر رمضان فقط وهذا ما يدل على التلاحم والتضامن مع المصريين لتخفيف الاثار الاقتصادية العالميه على المصريين؛ مشيرا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر توجيهات بدعم اهالينا الاكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية بتوزيع أكثر من 4 مليون صندوق غذائي بالاضافة الى توزيع وجبات غذائية جاهزة قبل وأثناء شهر رمضانو يوم الجمعه 17 مارس سيقلم حفل خيري والذي سيشارك فيه جميع قوى المجتمع المدني وجميع منظمات الدولة مدعوة لحضور هذا الحفل الخيري العظيم، مشيرا الى ان التحالف الوطني ومبادرة كتف في كتف يضم أكثر من 250 ألف متطوع وهذه رسالة للعالم ان مصر قائمة على التكاتف والمحبه والاخوه.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسمدة الفلاحين رمضان المشروعات

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