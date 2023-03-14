رقم قياسي جديد..الإحصاء: 51.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر في 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مسجلة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الصادرات المصرية مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال عام 2022

1. تركيا بقيمة 4 مليارات دولار.

2. إسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار.

3. إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار.

4. السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.

5. أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار.

6. هولندا بقيمة 2.1 مليار دولار.

7. كوريا الجنوبية بقيمة 2 مليارات دولار.

8. الإمارات بقيمة 1.9 مليار دولار.

9. الهند بقيمة 1.9 مليار دولار.

10. الصين بقيمة 1.8 مليار دولار

وتستحوذ هذه الدول على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال عام 2022

1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار.

2. أسمدة بقيمة 3.3 مليار دولار.

3. البترول الخام بقيمة 3 مليارات دولار.

4. منتجات البترول بقيمة 3 مليارات دولار.

5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار.

6. فواكه طازجة بقيمة 2 مليارات دولار.

7. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.8 مليار دولار.

8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليار دولار.

9. قضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 440.3 مليون دولار.

10. سجاد وكليم بقيمة 397.2 مليون دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 53.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 27.6 مليار دولار خلال عام 2022.