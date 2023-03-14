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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء نقل الباعة الجائلين في نجع حمادي وإخلاء الشوارع نهائياً

نقل الباعة الجائلين
نقل الباعة الجائلين بنجع حمادى

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا ، إخلاء جميع شوارع المدينة من الباعة الجائلين ومفترشي الطرق، مع توفير بدائل لهم، لضمان عدم عودتهم للشارع، و حفاظاً على الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة.

استهلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، حملاتها صباح اليوم، نقل الباعة الجائلين ومفترشي الطرق بمحيط بنك القاهرة، وتفريغ المنطقة بالكامل من الاشغالات، ونقلهم إلى حديقة الأسرة سابقا، بشارع 15 مايو، كمكان مؤقت حتى يتم الإنتهاء من السوق الحضارى الذي يجري إنشاءه بترعة الضمرانية.

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وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الوحدة المحلية تشن حملات لرفع الاشغالات بشكل يومي ودوري على الشارع، لضمان عدم عودة الباعة مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالنجع وحضور طلعت عبدالشافي وعماد محمود نائبا رئيس المدينة، والرائد محمد مجدي، مسؤول شرطة المرافق، ومديري إدارات النظافة والإشغالات بالوحدة.

وأضاف أنور، بأنه سوف يتم إخلاء جميع الشوارع الرئيسية والطرق العامة من الاشغالات والتعديات تباعاً ونقلهم إلي المكان المؤقت، فضلاً على تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة حفاظاً على المظهر العام وعودة الانضباط لشوارع نجع حمادى.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملات تجرى تنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على تكثيف تلك الحملات لتسير حركة المرور بالطرق الرئيسية بالمدن.

نقل الباعة الجائلين بنجع حمادى

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قنا نجع حمادى الباعة الجائلين الحركة المرورية إخلاء جميع شوارع المدينة ترعة الضمرانية السوق الحضاري

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