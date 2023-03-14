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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الأقصر

توصيل مياه الشرب
توصيل مياه الشرب

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بقيادة محمد حسين بغدادى، فى تركيب عدد (150) وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، وذلك تزامنا مع الإقتراب من اليوم العالمى للمياه ومع حلول شهر رمضان المبارك، لتصبح "الفرحة فرحتين".  

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يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتا إلى أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان .  

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الأقصر، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية

الأقصر الأورمان محافظة الاقصر التضامن الاجتماعي جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي أسر الأولى بالرعاية

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