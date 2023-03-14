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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشوف الظلم عن قرب.. موديل شهيرة تكشف معاناتها وسر اختفاءها مؤخرا

نور عريضة
نور عريضة

كشفت عارضة الأزياء والانفلونسر الشهيرة نور عريضة، سر اختفاءها من مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وقلة ظهورها في مناسبات علنية في منشور لها عبر موقع فيسبوك.

ونشرت نور عريضة التي تعد من مشاهير السوشيال ميديا، ويتابعها الملايين لنجاحاتها وعلاقتها بابنتها أيلا بمشاهدات عالية، وصورة جديدة لها ظهرت فيها بشكل مقلق لمتابعيها. 

 

لمشاهدة المنشور من هنا

 

وعلقت نور عريضة على صورتها قائلة:" ‎من أكثر الأسئلة و الرسائل اللي وصلت لي بآخر كام شهر بتقول: "وينك نور؟ ما عاد تنشري زي زمان؟ ليه اختفيتي؟ ليه ما منشوفك؟ هالشي رح يأذي شغلك! يمكن الناس ينسوكي! يمكن البراندز ينسوكي!".

واستطردت نور عريضة التي يعتبرها الكثيرين مثل أعلى وقدوة لهم عبر السوشيال ميديا:" أنا من النوع اللي بخبّي مشاعره. ما بحب عبّر و خبّر و اعطي تفاصيل… بس اليوم حسّيت يمكن برتاح اذا بحكي.. ‎هالسنة اللي مرّت كانت الاصعب عليّ.. خسرت جدّتي و جدّي بفرق كم شهر.. انا عايشة مشانهن كنت. الوحدة بباريس قتلتني.. لازم كون الزوجة، و الام، و الطباخة، و المدرّسة، و ستّ البيت، و سيّدة الأعمال، بلا اي مساعدة. انا و جورج وحدنا". 

وأوضحت : " صوّرت بالاشهر الماضية المشروع الأصعب بمسيرتي و هو "صوت الناجيات" و من بعد اشهر و اسابيع عم شوف الظلم عن قرب، ما زلت لليوم ما تخطّيت هالمشاعر. و صرت حس كل شي ثاني تافه. و السوشيل ميديا تافه، مقارنة بهالامور. حتّى جسديًّا تعبت هالسنة و انهار جسمي صحيًّا عدّة مرّات..‎المهمّ… هالمرّة حسّيت يمكن اذا بحكي و بفسّر، ممكن ساعد اي شخص حاسس حالو وحيد و تعبان و ناقصه تشجيع".

ونور عريضة هي موديل لبنانية، انتقلت مع أسرتها الصغيرة للعيش في فرنسا منذ فترة بعد تدهور الأوضاع في بلدها، وتحديدا بعد انفجار مرفأ بيروت، وتظهر في العديد من الإعلانات التجارية، والمهرجانات الفنية العالمية، وغيرها من المناسبات الاجتماعية. 

موديل نور عريضة السوشيال ميديا المهرجانات لبنان

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