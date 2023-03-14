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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب قفز من بلكونة بالطابق الرابع في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

 لقي شاب مصرعه أثر قفزه من الطابق الرابع وذلك خشية اكتشاف أمره أثناء وجوده في علاقة غير شرعية بمنزل عشيقته التي حضر إليها مستغلًا سفر زوجها.

 تلقت مديرية امن  الدقهلية ، إخطارا من  مأمور مركز شرطة دكرنس، بناء على بلاغ من أهالي قرية دموه التابعة لدائرة المركز ، بوفاة شخص نتيجة سقوطه من الطابق الرابع.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع "عبدالرحمن. م. ا"، 35 عامًا، نتيجة قفزه من الطابق الرابع، لإقامته علاقه غير شرعية مع سيدة مقيمة في العقار ذاته محل الواقعة.

وتم  نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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