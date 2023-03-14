عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة السعودية

طائرات بوينج الأمريكية
طائرات بوينج الأمريكية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأثنين، أن شركة بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية لتصنيع ما يصل إلى 121 طائرة طراز 787 دريملاينر.

وقال البيت الأبيض، إن قيمة صفقة بيع طائرات بوينج لشركتي الطيران في السعودية تصل إلى نحو 37 مليار دولار.

وأضاف: "نتطلع للعمل مع السعودية والشركاء في الشرق الأوسط لدعم منطقة أكثر ازدهارا وأمانا وتكاملا"، لافتا إلى أن صفقات بيع طائرات بوينج للسعودية علامة فارقة أخرى في 8 عقود من التعاون بين الرياض وواشنطن.

وأوضح البيت الأبيض، أن صفقات بيع طائرات بوينج للسعودية ستدعم نحو 149 ألف وظيفة في قطاع صناعة الطائرات الأمريكية.

طيران الرياض تكشف عن أول طلبية لـ 72 طائرة بوينج

الخطوط السعودية والرياض للطيران تستحوذان على طائرات بوينج 787

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، إنه من المتوقع أن تبيع شركة بوينج ما يقرب من 80787 طائرة دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة- التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي- حيث ستبلغ قائمة أسعار 78 طائرة ما يقرب من 37 مليار دولار، وعادة ما تحصل شركات الطيران على خصومات غير معلنة عند شراء الطائرات.

وأوضح المصدر، أن الخطوط الجوية العربية السعودية، المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية الجديدة (الرياض للطيران) ستستحوذان على طائرات بوينج 787.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشتري شركات الطيران ما مجموعه 78787 طائرة مقسمة بين الشركتين، ولديها خيارات لشراء 43 أخرى.

البيت الأبيض السعودية بوينج طائرات بوينج بيع طائرات بوينج للسعودية الطائرات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

تغير المناخ : سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق خلال ساعات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

السعودية.. قرار عاجل من وزارة الموارد البشرية يخص رمضان

بـ 200 تجربة وعشر اتفاقيات دولية.. السياحة السعودية تحقق قفزة في معدلاتها

مساعدات إغاثية من السعودية لـ تركيا

قاذفة القنابل الأمريكية بي 52 بأجواء السعودية.. ماذا يحدث في المملكة؟

السعودية تواصل جهودها في مساعدة مندوبي زلزال سوريا وتركيا

السعودية: انطلاق أعمال منتدى "صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" في الرياض

السعودية.. وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز

السعودية.. هيئة الترفية تنظم منافسات WWE King & Queen of The Ring

ترشيحاتنا

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة بشأن معارك باخموت

مفتي الجمهورية: نقدم خدمات عديدة تتعلق باستقرار الأسرة من خلال مواقع التواصل

البيت الأبيض: بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة السعودية

تفاصيل لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف عن مساعدة القوات الجوية الأوكرانية

أثار الجدل.. تصريح صادم من ترامب بشأن تغيير النظام في الولايات المتحدة

قرار عاجل من زيلينسكي والقيادة العسكرية الأوكرانية بشأن باخموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استرالي يفأجا بعنكبوت غريب في مكان غير متوقع أثناء سيره

تفاصيل أغرب جريمة بين الحيوانات.. 3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا

شياطين البحر تغزو شواطئ غزة بالعشرات في شهرين بالعام.. صور

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للكلية الفنية العسكرية

فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

أقصر وأطول يوم.. كم ساعة يصومها المصريون في رمضان؟

أنا قادر.. الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة لأحمد سعد تحقق مليون مشاهدة

عمر السعيد: الستات هتقعد في بيوتها بسبب العند والندية مع أزواجهم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ