البيت الأبيض: بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة السعودية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأثنين، أن شركة بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية لتصنيع ما يصل إلى 121 طائرة طراز 787 دريملاينر.

وقال البيت الأبيض، إن قيمة صفقة بيع طائرات بوينج لشركتي الطيران في السعودية تصل إلى نحو 37 مليار دولار.

وأضاف: "نتطلع للعمل مع السعودية والشركاء في الشرق الأوسط لدعم منطقة أكثر ازدهارا وأمانا وتكاملا"، لافتا إلى أن صفقات بيع طائرات بوينج للسعودية علامة فارقة أخرى في 8 عقود من التعاون بين الرياض وواشنطن.

وأوضح البيت الأبيض، أن صفقات بيع طائرات بوينج للسعودية ستدعم نحو 149 ألف وظيفة في قطاع صناعة الطائرات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع، إنه من المتوقع أن تبيع شركة بوينج ما يقرب من 80787 طائرة دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة- التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي- حيث ستبلغ قائمة أسعار 78 طائرة ما يقرب من 37 مليار دولار، وعادة ما تحصل شركات الطيران على خصومات غير معلنة عند شراء الطائرات.

وأوضح المصدر، أن الخطوط الجوية العربية السعودية، المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية الجديدة (الرياض للطيران) ستستحوذان على طائرات بوينج 787.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشتري شركات الطيران ما مجموعه 78787 طائرة مقسمة بين الشركتين، ولديها خيارات لشراء 43 أخرى.