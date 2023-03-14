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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي السفير الأوكراني بالقاهرة

النائب طارق خلال
النائب طارق خلال اللقاء

التقى النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير أوكرانيا لدى القاهرة - ميكولا ناهورني.


وأعرب "الخولي" عن عمق العلاقات بين البلدين، وحجم التعاون بين الدولتين على كافة المستويات، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع بدقة بالغة التطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية الروسية، ومشددا على ضرورة إعلاء لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً.


من جانبه، رحب السفير ميكولا ناهورني، بالنائب طارق الخولي، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشددا على أهمية مضاعفة التعاون بين مصر وأوكرانيا، في كافة المجالات وخاصة النواحي البرلمانية والسياسية.


كما تناول اللقاء مناقشة العديد من مجريات ما يحدث على الأرض فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة في الأزمة الأوكرانية الروسية وعلى أهمية التواصل المستمر بين الرئيسين المصري والأوكراني في إطار المساعي المصرية الحثيثة للتهدئة واتخاذ السبل السياسة والقنوات الدبلوماسية كوسيلة لإنهاء تلك الأزمة.

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