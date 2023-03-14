إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بعد تحسن الطقس

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.



ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر وجود نشاط ملحوظ في حركة البضائع والشاحنات بموانئ الهيئة حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 92000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 478 شاحنة و 17 سيارة حيث شملت حركة الواردات 66000 طن بضائع ، 241 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع ، 237 شاحنة و8 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AAI BRELUDE وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية حيث قامت الجهات المختصة بالميناء بإنهاء اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها ، بينما تغادر السفينة LADY MOON وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .



ويشهد ميناء نويبع تداول 500 طن بضائع و101 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وسينا بينما شهد الميناء مغادرة السفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 704 ركاب بموانيها.