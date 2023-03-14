"فاجنر" الروسية: أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد في مدينة باخموت

أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، أن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم مضاد على محور مدينة باخموت (أرتيوموفسك) على أمل عزل قوات مجموعته.

وقال بريجوجين، في تصريحات للصحفيين، اليوم /الثلاثاء/، إن: "الأوكرانيين يستعدون تماما في منطقة باخموت، وخططهم هي توجيه أربع ضربات لنا، منها ضربتان على الجناحين، بالإضافة إلى ضربتين تخترقان مجموعة قواتنا أنهم يخططون لتقسيم مجموعة فاجنر، وبالتالي إنهاء المهام، التي نؤديها في أرتيوموفسك".

وأشار إلى أن وحدات "فاجنر" تتمركز حاليا بالقرب من مركز إدارة مدينة باخموت، موضحا أن نحو 50 ألف جندي أوكراني يتمركزون في المنطقة، بما في ذلك 12 إلى 20 ألف فرد داخل المدينة.

وأوضح أن المعارك الشرسة تدور حاليا للسيطرة على أرتيموفسك، كون المدينة نقطة تجمع ومكان تلتقي فيه الجيوش"، لافتا إلى أن وحدات "فاجنر" تسيطر حاليا على شرق المدينة بالكامل وعلى مناطق شمالي وجنوبي أرتيوموفسك، بينما تبقت للقوات الأوكرانية طريق واحدة في اتجاه الغرب تقع تحت نيران المدفعية الروسية.