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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن تسهيلات جديدة لطلاب الفرقة الرابعة ساعات معتمدة الذين يتوقف تخرجهم على مواد من الفصل الدراسى الأول.


وقالت عبير عبد السلام، إنه تيسيرا على طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على مقرر أو اثنين من المقررات التى لا تدرس سوى فى الفصل الدراسى الأول، قررت الكلية السماح لهم بتسجيل هذه المقررات بنظام self-study وفق لعدد من القواعد وهى 
* الحد الأقصى للتسجيل بهذا النظام مقرران فقط
* أن يكون الطالب قد سجل هذا المقرر من قبل ولم ينجح فيه
* الا يكون هذا التسجيل للتحسن

 

جامعة القاهرة

نظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ورشة عمل عن الخلايا الشمسية بعنوان: "الخلايا الشمسية التقنيات الحالية والاتجاهات الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والباحثين والمختصين.

 

واستهدفت ورشة العمل حشد الباحثين والعلماء والطلاب في مجال علوم الليزر وتطبيقاته وعلى الأخص في الطاقة المتجددة والنظيفة ودورها في الحفاظ على البيئة، حيث مثلت ورشة العمل مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات الرئيسية في الخلايا الشمسية وأنواعها وأحدث التطورات في التصميم والإنتاج بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة لرفع الكفاءة وتعظيم الاستدامة، وإتاحة فرصا لتبادل الأفكار العلمية، وفتح سبل التعاون المثمر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتنظيمية وكذلك بين العلماء والمهنيين الشباب والباحثين.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع ورشة العمل حيث تعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تحظى باهتمام محلي وعالمي لما لها من دور في المحافظة على البيئة والحد من مخاطر التلوث البيئي وتغيرات المناخ وما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان.

اداب القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة Jobs Education

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