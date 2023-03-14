عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسي: صحفيين تحت التدريب بياخدوا 500 جنيه في الشهر

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن عرض هموم ومشاكل الجماعة الصحفية، على الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على منصب نقيب الصحفيين، والذي يحل ضيفا على برنامج على مسئوليتي.

txt

احذروا الساعات المقبلة.. تعليق أحمد موسى على إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية


وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك صحفيين لم يتم تعيينهم في المؤسسات الصحفية منذ 10 سنوات، ويتقاضون 500 جنيه مكافأة، معلقا: «تعمل ايه دي مع حد ممكن يكون فاتح بيت».


ولفت أحمد موسى، إلى أنه كان عضو مجلس نقابة من 2003 حتى 2007، وكان يدافع عن زملائه وكان بينهم إخوان، موضحا أن النقيب في ذلك الوقت كان الراحل جلال عارف، وكان التعامل في منتهى التقدير والاحترام.


وأوضح أن المجلس كان يضم كل من إبراهيم حجازي، صلاح عبد المقصود، يحيى قلاش، ممدوح الولي، ياسر رزق، محمد عبد القدوس، رفعت رشاد، إبراهيم منصور، جمال فهمي، محمد خراجة، أحمد النجار.

وحول ترشحه لعضوية النقابة، قال أحمد موسى، أنه كان يعرض شغل على إبراهيم نافع وعرض عليه الترشح لانتخابات مجلس النقابة، ليرد عليه نافع قائلا: «عندك 900 صوت»، فرد موسى، عندي ألف صوت وبالفعل حقق النجاح في الانتخابات.

وأكد أحمد موسى، أن من يخوض انتخابات يحسب حسابات على معركة انتخابية، مضيفا أن هناك 11 مرشحا على مقعد النقيب لهم كل الاحترام، موضحا أنه على باب النقابة يتم خلع الرداء الحزبي، والمرشح يمثل زملائه جميعا.

وشدد أحمد موسى، على أنه يحترم كل نقباء الصحفيين وتعامل معهم جميعا لأنهم يمثلوه، وهذا سبب تماسك الجماعة الصحفية.

 

الرأي العام لديه فكرة عن الصحفيين


وأضاف أن الرأي العام لديه فكرة عن الصحفيين أنهم يتقاضون أموالا كثيرة، ولكن مرتباتهم بسيطة وضعيفة ومن أقل المرتبات في المجتمع، وهناك صحفيين يعملون في مؤسسات لا دخل لهم سوى البدل.

ودعا أحمد موسى، جموع الصحفيين إلى المشاركة في الجمعية العمومية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قائلا: «انتخب اللي انت عاوزه، كل صحفي عارف هينتخب مين دي انتخابات وما حدش بيملي على حد اختيارات».
 

أحمد موسى الجماعة الصحفية على مسئوليتي صلاح عبد المقصود يحيي قلاش الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

للحديث عن ملفات تشغل الصحفيين| خالد ميري في ضيافة أحمد موسى الليلة

ترشيحاتنا

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز محافظ جنين وإغلاق حاجز مدينة الخليل

الأرز بـ14 جنيها.. التموين: التخفيضات طالت كافة السلع في معرض أهلا رمضان

ابنة محمد عبدالوهاب: والدي أثرى الموسيقى وجعلها في وجدان كل مصري وعربي

حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.. تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية في السعودية

للمقبلين على الزواج.. الإفتاء تكشف بديل الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. سرعة وبطئ ضربات القلب تصيبك بهذه المشاكل الصحية

بوادر أزمة دبلوماسية.. لماذا ترفض بريطانيا إعادة رخام البارثينون إلى اليونان؟

أطعمة تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية

الكتابة على أجساد الضحايا وابتزازهن بمقاطع مخلة.. القبض على دجال العراق

فيديو

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

بسبب علاقة غير شرعية.. لغز إنهاء حياة عامل على يد صديقه| شاهد

لاعبو الأهلي تحت التهديد وسر غضب كولر.. ماذا يحدث؟ |شاهد

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ