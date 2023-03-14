أحمد موسي: صحفيين تحت التدريب بياخدوا 500 جنيه في الشهر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن عرض هموم ومشاكل الجماعة الصحفية، على الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على منصب نقيب الصحفيين، والذي يحل ضيفا على برنامج على مسئوليتي.



وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك صحفيين لم يتم تعيينهم في المؤسسات الصحفية منذ 10 سنوات، ويتقاضون 500 جنيه مكافأة، معلقا: «تعمل ايه دي مع حد ممكن يكون فاتح بيت».



ولفت أحمد موسى، إلى أنه كان عضو مجلس نقابة من 2003 حتى 2007، وكان يدافع عن زملائه وكان بينهم إخوان، موضحا أن النقيب في ذلك الوقت كان الراحل جلال عارف، وكان التعامل في منتهى التقدير والاحترام.



وأوضح أن المجلس كان يضم كل من إبراهيم حجازي، صلاح عبد المقصود، يحيى قلاش، ممدوح الولي، ياسر رزق، محمد عبد القدوس، رفعت رشاد، إبراهيم منصور، جمال فهمي، محمد خراجة، أحمد النجار.

وحول ترشحه لعضوية النقابة، قال أحمد موسى، أنه كان يعرض شغل على إبراهيم نافع وعرض عليه الترشح لانتخابات مجلس النقابة، ليرد عليه نافع قائلا: «عندك 900 صوت»، فرد موسى، عندي ألف صوت وبالفعل حقق النجاح في الانتخابات.

وأكد أحمد موسى، أن من يخوض انتخابات يحسب حسابات على معركة انتخابية، مضيفا أن هناك 11 مرشحا على مقعد النقيب لهم كل الاحترام، موضحا أنه على باب النقابة يتم خلع الرداء الحزبي، والمرشح يمثل زملائه جميعا.

وشدد أحمد موسى، على أنه يحترم كل نقباء الصحفيين وتعامل معهم جميعا لأنهم يمثلوه، وهذا سبب تماسك الجماعة الصحفية.

الرأي العام لديه فكرة عن الصحفيين



وأضاف أن الرأي العام لديه فكرة عن الصحفيين أنهم يتقاضون أموالا كثيرة، ولكن مرتباتهم بسيطة وضعيفة ومن أقل المرتبات في المجتمع، وهناك صحفيين يعملون في مؤسسات لا دخل لهم سوى البدل.

ودعا أحمد موسى، جموع الصحفيين إلى المشاركة في الجمعية العمومية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قائلا: «انتخب اللي انت عاوزه، كل صحفي عارف هينتخب مين دي انتخابات وما حدش بيملي على حد اختيارات».

