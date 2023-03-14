يد تبني وأخرى تحمل السلام.. كلنا واحد لإعادة إعمار وتنمية سيناء

تمثل سيناء جزءًا عزيزاً على أبناء الوطن جميعاً وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية خلال تفقدها اصطفاف المعدات المشاركة في عملية تنمية سيناء قبل عدة أيام، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يوجد حياة بدون أمان في أي مكان، وهذا ما استطاعت الدولة المصرية القيام به من خلال الجيش والشرطة والأهالي في سيناء.

وأضاف السيسي خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في إعمار وتنمية سيناء، أن مساحة سيناء تصل لـ 60 ألف كيلو، مشيرًا إلى أن جميع سكان مصر يعيشون على مساحة 60 ألف كيلو متر تقريباً.

تطوير سيناء

تطوير سيناء

وتابع الرئيس السيسي، أن "تكلفة تطوير البنية الأساسية في سيناء كان كبيرا جدا وهذا ما جعل تنمية سيناء صعب في الوقت الماضي ولكن استطعنا في النهاية بتطويرها وإعمارها".

وقال السيسي، "أننا لن نرضى بما كانت عليه سيناء سابقا.. نعمل على التخطيط والتنفيذ، مع محاربة الإرهاب".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومن ضمنها جهود القوات المسلحة والشرطة لتأمين سيناء من العمليات الإرهابية".

وتابع أننا "محتاجين من كل الشركات العاملة في سيناء، العمل مع الدولة، خاصة في التنمية التي تتم في سيناء".

وقدم السيسي التحية لأبناء سيناء والأسر التي قدمت تضحيات نتيجة العمليات الإرهابية، معلقا: "عزائنا أن التمن ده هو ثمن التخلص من آفة موجودة، كان الهدف منها أن تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا".

وتابع: الفترة الماضية شهدت حجمًا كبيرًا من الشائعات والأكاذيب وكان آخرها ما تم تداوله بشأن بيع قناة السويس، الشائعات ما زالت مستمرة حول قناة السويس، معلقا: "عملولي فيلم إني هبيع قناة السويس بـ تريليون دولار، ولكن أنا عارف أن المصريين لن يصدقوا ذلك".

وأردف: بغض النظر عن ما يتم تداوله فالعملية عبارة عن محاولة عرقلة مصر"، متابعًا أن هذه العرقلة مستمرة وستظل مستمرة، وأن حلها هو الوعي، مضيفا: "الوعي لو مكنش موجود مكنتش الناس هتستحمل الظروف الصعبة وغلاء الأسعار".

واستطرد الرئيس السيسي، إن الفترة القادمة سوف تتحرك الدولة المصرية بخطة تنمية كبيرة جدا تحتاج إلي جهود مكثفة من الجميع من أجل تنمية سيناء، موضحاً أن "هناك معدلات عمل وتنفيذ كبيرة جدا ليحس أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة.. لأن مبقاش في عذر خلاص".

وأضاف أنه لا يوجد أي أعذار لعدم وجود مؤسسات الدولة داخل سيناء سواء من الجيش أو الشرطة أو غيرهم، مشيراً إلى أن الشرطة والجيش أصبحا متواجدين في سيناء أكثر من السابق من أجل الأمن والاستقرار.

وتابع الرئيس: "إحنا واحد ومينفعش نقول أهالي سيناء.. دي أرضنا ونخلي بالنا منها ونموت عشانها”.

وأكد أن المشاريع التي نفذت في سيناء وتكلفت ما يتجاوز 40 مليار جنيه لو قمنا بتفعيلها الآن لتجاوزت أضعاف هذا الرقم.

تطوير سيناء

أهالي سيناء

وأضاف الرئيس السيسي، أن توفر المياه فيها من خلال تحلية المياه، وهذه ضمن المشاريع الضخمة للدولة والتي توفر نسبة كبيرة من التشغيل ويوفر نسبة كبيرة من العملة الصعبة التي نقوم بشراء المنتجات والمعدات بها من الخارج؛ مضيفا أنه "بعد التضحية التي قدمها أهالي سيناء لن نقدم لهم الشكر بالكلام بل سنقدمه بالعمل".

وأطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لتوفير كافة المستلزمات الغذائية وغير الغذائية بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار مبادرة كلنا واحد وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان.

جاء ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتمت إقامة (معرضاً) على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يتم خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

تطوير سيناء

مشروعات سيناء

تم الدفع (بسيارات) محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا سيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات الشرطية التي تقدمها قطاعات الوزارة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء.

ولاقت المبادرة قبول واستحسان أهالينا بمحافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابي في تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.

ومن أبرز المشروعات في سيناء، نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء وبورسعيد باعتمادات (4.6 ) مليار جنيه بهدف توصيل كميات المياه المطلوبة لاستصلاح واستزراع (330) ألف فدان.

استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمأخذ من 1 إلى 25 زمام 144.995 ألف فدان شمال سيناء باعتمادات (600) مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام (14505) فدان بشمال سيناء باعتمادات (174.5) مليون جنيه توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.505 ألف فدان.

كما يتم استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية الإسماعيلية باعتمادات (40) مليون جنيه بهدف استيعاب حوالى 3 ملايين نسمة.

يد تبني ويد تحمل السلام

من جانبه قال النائب فايز أبو حرب ، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، إن الدولة المصرية كانت تحارب الإرهاب بيد واليد الأخرى تعمل على التنمية المستمرة في سيناء ، قائلا :" يد تبني ويد تحمل السلام " مشيرًا الى أن ما حدث في سيناء من دحر للإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، وتطهيرها من التشدد والتطرف هو ملحمة أسطورية بكل المقاييس، ستكون محل دراسة من جانب المعاهد الاستراتيجية والأكاديميات العسكرية مثل نصر أكتوبر العظيم.

وأضاف أن سيناء ستكون قاطرة التنمية في الدولة المصرية لما فيها من تنمية وانجازات ومشروعات قومية عملاقة مشيرا إلى أن أهالي وجماهير وعواقل سيناء والشعب المصري كله يقدرون الدور العظيم والبطولي لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها في الحفاظ على سيناء والبلاد كلها من السقوط فى براثن الفوضى والإرهاب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، أن مصر قدمت للعالم كله تجربة متفردة وغير مسبوقة عالمياً بالسير فى اتجاهين فى نفس التوقيت، تجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفى نفس الوقت سحق وكسر شوكة قوى الشر والظلام والارهاب وما سطره أبناؤنا البواسل من أبطال وبواسل الجيش والشرطة من ملاحم وبطولات في سبيل تحقيق أمن سيناء.

وأشار أبو حرب، إلى أن الرئيس السيسي أعطى اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى والعملاقة على مدار السنوات القليلة الماضية ليحقق في سيناء ما لم يتحقق على مدى أكثر من نصف قرن، مشيداً بوجود شبكة الطرق والأنفاق والكباري في سيناء التي تمت على أعلى مستوى عالمي بعدد 6 أنفاق تحت قناة السويس، و7 كباري عائمة ومجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلومتر ومحاور سيكون لها دورها الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية على أرض الفيروز في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.