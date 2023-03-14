جامعة سيناء: تخصصات جديدة لإدارة الموانئ وتوطين صناعة السيارات والسفن

قال المهندس محمود راتب، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إنه من ضمن التطويرات في الحرم الجامعي بالقنطرة، إقامة مباني تعليمية وسكنية وخدمية إضافية وصيدلة وصالة ألعاب رياضية، وسينما تضم 80 كرسيا، وفرع لبنك مصر، وسوبر ماركت، ومجمع مطاعم باشتراك لطلاب الجامعة ومفتوحة للجمهور من أبواب مخصصة تحافظ على الحرم الجامعي والعملية التعليمية.



وأضاف راتب أن المدينة الجامعية تضم 7 عمارات بها حوالي 600 سرير في المدينة الجامعية، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال تزيد عن 130% خلال العام الدراسي، وهذا يرجع إلى مستوى الخدمة الفندقية والمستوى العالي من المساحات الخضراء والنظام والبحيرات الصناعية الصغيرة داخل المدينة.

وأشار إلى أن المدينة الجامعية، تضم غرفًا فردية وأخرى زوجية مجهزة بثلاجة وشاشة ومكتب للمذاكرة وأسرة وفرش وكنب وحمام خاص وبوتوجاز وغلاية ماء وسخان وتراعي الخصوصية والأمان العالي، فضلًا عن أسعارها التنافسية للسكن الخارجي.

وكشف محمود راتب عن توقيع بروتوكول بين جامعة ألبرتا في كندا مع كلية طب الأسنان، وتوقيع اتفاقية مع إحدى الجامعات الإسبانية ببرشلونة للتبادل الطلابي، بالإضافة إلى الاتفاق مع مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية لتعليم الطلاب اللغة على أن تتحمل الجامعة التكلفة كاملة ويتم تقسيطها للطلاب طوال سنوات الدراسة لمساعدة الأسر في إعداد أبنائهم على كافة المستويات، وأيضًا صياغة لوائح جديدة في هندسة السفن وإدارة الموانئ، وصناعة السيارات.