البحث العلمي تعلن عقد الفعاليات العلمية للأيتام .. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن عقد الفعاليات العلمية للأيتام وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس وذلك تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتنظم الأكاديمية ذلك استمرارًا لدورها فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم.



وتشتمل الفعاليات المعمل المرح لحوالي 400 طفل يتيم من دور رعاية الأيتام المختلفة سواء حكومية أو خاصة وهناك أيضاً عروض علمية مقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفقرات ترفيهية مقدمة من صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.





وكانت قد هنأت أكاديمية البحث العلمي انتخاب ممثل الأكاديمية عن مصر الدكتور مؤمن سيد حنفي أمينًا لصندوق الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية و عضواً للمكتب التنفيذي للاأتحاد لمده ٣ سنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٦).

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثون للاتحاد والذي تم انعقاده خلال الفتره من ١٠-١٢ مارس ٢٠٢٣ في جامعة Chuo في مدينه طوكيو - اليابانية وعن الدكتور مؤمن حنفي أستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث وعضو اللجنه الوطنية للعلوم البيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد منذ عام ٢٠١٩-٢٠٢٣ والسفير العلمي السابق لمؤسسة ألكسندر فون هومبلت الألمانية في مصر عام ٢٠١٦-٢٠٢١.