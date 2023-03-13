خبير : استخدام 5 تقنيات في مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو

قال الدكتور محمد محيي القرموطي، نائب منسق مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو ، إنه قد تم استخدام 5 تقنيات في المشروع، حتى تأكدوا من وجود ممر بهرم خوفو وذلك عن طريق استخدام أشعة معينة، ليتم رصد هذا الممر لأول مرة من 4500 سنة.



واضاف القرموطي، لصدى البلد، أن المشروع بدأ في 2015، مشيرا إلى أن جار العمل على استكشاف الهرم الأكبر بطرق غير مدمرة.

وأكد أنه لم يتم إحداث أي فتحات أو ثقوب في الهرم لاكتشاف الممر، إنما تم استخدام كاميرا دقيقة جدا، ويتم حاليا العمل على اكتشاف ما وراء الممر، موضحا أنه لم يتم إيجاد جثمان الملك خوفو في الهرم الأكبر حتى الآن.