عاجل
تعليم الفيوم: تنظيم فعاليات اليوم الرياضي بإدارتي شرق وسنورس أخبار الفن| طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان.. وصابر الرباعي يحتفل بخطوبة ابنه إسلام أخبار التعليم.. مدرسة في القليوبية تقرر إعادة امتحانات شهر مارس بدون أسباب.. دار الإفتاء تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان هل تتفاقم الكارثة الاقتصادية.. أزمة بنوك وادي السيليكون تهدد الشركات الناشئة.. وبايدن يتعهد بمحاسبة المسئولين موجز السوشال ميديا.. فرج عامر: القطن الكاميروني يفتح الملعب مجانًا للجماهير أمام الأهلي.. تكريم نسرين طافش كأقوى امرأة محفزة في مجال تطوير الذات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير : استخدام 5 تقنيات في مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو

الهرم الأكبر خوفو
الهرم الأكبر خوفو

قال الدكتور محمد محيي القرموطي، نائب منسق مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو ، إنه قد تم استخدام 5 تقنيات في المشروع، حتى تأكدوا من وجود ممر بهرم خوفو وذلك عن طريق استخدام أشعة معينة، ليتم رصد هذا الممر لأول مرة  من 4500 سنة.


واضاف القرموطي، لصدى البلد، أن المشروع بدأ في 2015، مشيرا إلى أن جار العمل على استكشاف الهرم الأكبر بطرق غير مدمرة.

txt

البحث العلمي توضح تفاصيل عقد الفعاليات العلمية للأيتام

txt

التعليم العالي: ندعم كافة البرامج التدريبية بالجامعات لمواجهة الفكر المتطرف

txt

أيمن عاشور: مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

txt

أبرزها تبادل الطلاب والأساتذة.. عاشور يلتقي مفوض الخارجية الألمانية لبحث التعاون المشترك

txt

البحث العلمي تعلن عقد فاعليات العلمية للأيتام .. غدا

txt

انتخاب الدكتور مؤمن حنفي لتمثيل مصر في صندوق الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية

txt

بحضور عاشور وصبحي والخشت.. افتتاح فعاليات صالون رؤى الشباب بجامعة القاهرة

txt

وزير التعليم العالي يؤكد على مواصلة الجامعات تطبيق توصيات COP27

txt

الجامعة البريطانية في مصر تستقبل وفدًا من نظيرتها «لندن ساوث بانك»

txt

الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من «برنامج العربي لتطوير القادة»

وأكد أنه لم يتم إحداث أي فتحات أو ثقوب في الهرم لاكتشاف الممر، إنما تم استخدام كاميرا دقيقة جدا، ويتم حاليا العمل على اكتشاف ما وراء الممر، موضحا أنه لم يتم إيجاد جثمان الملك خوفو في الهرم الأكبر حتى الآن.

البحث العلمي جامعة القاهرة التعليم العالي الجامعة المصرية اليابانية وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

كاف يصدم الأهلي ويزف بشرى لـ الهلال في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

البحث العلمي توضح تفاصيل عقد الفعاليات العلمية للأيتام

التعليم العالي: ندعم كافة البرامج التدريبية بالجامعات لمواجهة الفكر المتطرف

أيمن عاشور: مصر شهدت طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

أبرزها تبادل الطلاب والأساتذة.. عاشور يلتقي مفوض الخارجية الألمانية لبحث التعاون المشترك

البحث العلمي تعلن عقد فاعليات العلمية للأيتام .. غدا

انتخاب الدكتور مؤمن حنفي لتمثيل مصر في صندوق الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية

بحضور عاشور وصبحي والخشت.. افتتاح فعاليات صالون رؤى الشباب بجامعة القاهرة

وزير التعليم العالي يؤكد على مواصلة الجامعات تطبيق توصيات COP27

ترشيحاتنا

بعد 10 أيام عزاء| تفاصيل عودة شاب فلسطيني للحياة رغم إعلان استشهاده

نشرة المرأة .. تعليقات صادمة لمفيدة شيحة ورضوى الشربيني على تصرف زوجة حسن شاكوش.. وإطلالة ملفتة لياسمين عز

مواصفات مذهلة لهاتف Oppo A16k الأرخص من أوبو

سقط مغشيا عليه.. لحظة وفاة مطرب راب شهير أثناء حفل غنائي.. شاهد

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

مديرة مدرسة تعتدي بالضرب على معلمة بالمنصورة.. والتعليم ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير الشكشوكة بخطوات بسيطة

ملابس لافتة.. دانية البناوي تستعرض جمالها بهذه الصورة| شاهد

حبيبتي وشريكة حياتى.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان| صور

رمضان 2023.. تصوير مشاهد من مسلسل ستهم بمنزل ومسجد الشيخ ياسين التهامي

فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

الزمالك يا عمري .. لاعب إنبي يهتف مع جماهير القلعة البيضاء في الملعب

قبول دفعة جديدة من المجندين يوليو 2023.. واستقبالهم 25 مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

اﻟﻤﺰﻳﺪ